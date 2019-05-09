Заместитель главного судебного пристава Мордовии проведет прием граждан

Заместитель главного судебного пристава Республики Мордовия Венера Спартаковна Байгельдина проведет прием граждан и представителей юридических лиц по вопросам, отнесенным к компетенции службы судебных приставов.

Указанный прием будет проведен 14 мая в отделе судебных приставов по Краснослободскому и Ельниковскому районам.

Целями рассматриваемого приема являются обеспечение реализации конституционных прав граждан на обращение в органы государственной власти и к должностным лицам, а также оказание населению правовой помощи.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 8 (834 43) 2 28 78, 8 (834 2) 48 27 30.

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Источник: r13.fssprus.ru