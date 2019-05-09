В Саранске прошел семинар-практикум для педагогов

В Саранске прошел семинар-практикум по организации физкультурно-оздоровительной работы в дошкольной организации.

Указанный семинар прошел на базе МАДОУ «Детский сад №47». Участниками данного мероприятия стали 69 педагогических работников.

В ходе семинара было продемонстрировано несколько мастер – классов, среди которых «Использование ритмики в физкультурно-оздоровительной работе», «Игровая ритмическая гимнастика как средство физического развития детей дошкольного возраста», «Использование фитнес – технологий в работе с детьми дошкольного возраста». Кроме того, было показано педагогическое мероприятие с детьми в рамках дополнительного образования «Путешествие в мир ритмики». Также был презентован педагогический опыт по организации дополнительного образования с детьми среднего дошкольного возраста по ритмике.

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Источник: adm-saransk.ru