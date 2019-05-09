Жительница Пензенской области продавала в Мордовии фальсифицированную икру

В Дубенском районе была пресечена торговля фальсифицированной икрой.

В ходе проведения рейдового мероприятия на ярмарке выходного дня сотрудниками Россельхознадзора был зафиксирован факт продажи жительницей Пензенской области икры лососевой зернистой в количестве 73 банок по 130 гр. Изготовитель, указанный на банках, не имеет необходимой регистрации. Продукция былая снята с реализации. Общий вес изъятой икры превысил 9 кг.

Жительница Пензенской области была привлечена к административной ответственности.

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Источник: ursn-rm.ru