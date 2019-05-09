В Мордовии транспортные полицейские организовали экскурсию для детей из неблагополучных семей

Сотрудники Рузаевского линейного отдела МВД РФ на транспорте организовали для детей из неблагополучных семей экскурсию в музей МВД по Мордовии.

Работники музея рассказали детям об истории создания органов внутренних дел, о первых милиционерах и ветеранах службы. Школьники внимательно рассматривали представленные экспонаты.

Транспортные полицейские напомнили подросткам о необходимости соблюдения правил безопасности на объектах транспорта, а также о недопустимости совершения ими правонарушений и преступлений.

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Источник: ruzaevka-rm.ru