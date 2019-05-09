В Саранске кроссовер врезался в легковушку

В Саранске произошло ДТП с участием кроссовера и легкового автомобиля.
Происшествие произошло 8 мая во дворе жилого дома, расположенного на территории Октябрьского района города. По предварительной информации, женщина, находившаяся за рулем кроссовера марки «Мицубиси», не сумев должным образом справиться с управлением, врезалась в легковой автомобиль марки «Лада». Также имеются сведения о том, что водитель легковушки был пьян.
По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.
По информации, опубликованной в сообществе «Подслушано Рузаевка (Саранск)».
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Источник: vk.com/ruzvk