В Лямбирском районе горели гаражи и бесхозные постройки

В Лямбирском районе произошел крупный пожар.
Днём 9 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Большая Елховка. На одной из улиц данного населенного пункта горели гаражи и бесхозные постройки. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 356 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания гаражей и бесхозных построек устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Саранске загорелся полиграфический салон.
Источник: 13.mchs.gov.ru