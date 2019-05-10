В Лямбирском районе горели гаражи и бесхозные постройки

В Лямбирском районе произошел крупный пожар.

Днём 9 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Большая Елховка. На одной из улиц данного населенного пункта горели гаражи и бесхозные постройки. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 356 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания гаражей и бесхозных построек устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске загорелся полиграфический салон.

Источник: 13.mchs.gov.ru