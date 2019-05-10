В Атюрьевском районе столкнулись два автомобиля

В Атюрьевском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей.
Происшествие произошло утром 9 мая на территории села Курташки. На одной из улиц указанного населенного пункта не смогли поделить дорогу два автомобиля.
По предварительной информации, в результате столкновения транспортных средств никто не пострадал.
В ликвидации последствий инцидента принимали участие представители МЧС.
Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить, по какой причине столкнулись автомобили.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Саранске кроссовер протаранил легковушку.
Источник: 13.mchs.gov.ru