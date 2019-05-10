В Зубовой Поляне 11-летний мальчик едва не сгорел заживо

В Зубовой Поляне 11-летний мальчик едва не погиб, пытаясь развести костёр.

Инцидент произошел вечером 9 мая возле дома №5, расположенного по адресу – улица Шельтяева. 11-летний мальчик пытался развести костёр. В определенный момент огонь перекинулся на школьника. На ребенке вспыхнула одежда.

Пострадавший был доставлен в больницу. Медики диагностировали у мальчика ожоги правой кисти руки, передней поверхности правого бедра, правой голени и передней брюшной стенки.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Лямбирском районе горели гаражи и бесхозные постройки.

Источник: 13.mchs.gov.ru