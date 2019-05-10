Спасатели призывают жителей Мордовии остерегаться укусов клещей

Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии остерегаться укусов клещей.

Представители ведомства напоминают, что в случае укуса клеща не следует давить насекомое на себе и расчесывать место укуса. Вирус энцефалита может попасть в кровь через маленькие трещины на коже.

Также сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии надевать длинную одежду, отправляясь в лес или парк.

Кроме того, представители ведомства напоминают о том, что клещевой вирусный энцефалит приводит к параличам, а также расстройствам памяти и интеллекта.

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Источник: 13.mchs.gov.ru