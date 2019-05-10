В Мордовии прошли операции «Нетрезвый водитель» и «Безопасный регион»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги проведения оперативно-профилактических мероприятий под названием «Нетрезвый водитель» и «Безопасный регион».

Указанные операции проводились в период с 1 по 4 мая. В ходе проведения рассматриваемых оперативно-профилактических операций стражи порядка выявили 33 водителя, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, а также несколько десятков автомобилистов, управлявших машинами без использования ремня безопасности, осуществлявших перевозку детей без специальных удерживающих устройств, управлявших транспортными средствами при наличии технической неисправности. Кроме того, к ответственности сотрудники ГИБДД привлекли нескольких водителей, номера машин которых являются нечитаемыми.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что пьяная жительница Мордовии, севшая за руль, едва не лишила жизни своих малолетних пассажиров.

Источник: 13.мвд.рф