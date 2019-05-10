65-летняя жительница Саранска фиктивно прописала в своём доме гражданина Узбекистана.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 65-летняя жительница Саранска прописала в своём доме, расположенном в посёлке Красная Пресня Ковылкинского района, гражданина Узбекистана 1982 года рождения, заведомо зная, что иностранец будет проживать в другом месте.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске пойдет под суд 39-летний мужчина, обвиняемый в мошенничестве.

Источник: 13.мвд.рф