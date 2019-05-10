Студентам МГУ имени Н. П. Огарева расскажут о ВИЧ-инфекции

В Мордовии студенты узнают о ВИЧ-инфекции.

В период с 14 по 18 мая на факультетах и в институтах МГУ имени Н. П. Огарева пройдет акция под названием «Развеиваем мифы о ВИЧ». Главными целями данной акции являются пропаганда здорового образа жизни и привлечение внимания молодежи к проблеме социального здоровья.

Проведение подобных мероприятий способствует привлечению внимания молодежи к обсуждению проблем ВИЧ-инфицирования, а также позволяет сформировать нравственно-культурные установки сознания молодых людей.

Также читайте о том, что в Мордовии транспортные полицейские организовали экскурсию для детей из неблагополучных семей.

Источник: info-rm.com