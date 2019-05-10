Житель Мордовии получил смертельные травмы, ремонтируя крышу

В Мордовии местный житель получил смертельные травмы, ремонтируя крышу.

Указанный инцидент произошел несколько дней назад в одном из сёл Зубово-Полянского района. 59-летний местный житель ремонтировал крышу. После завершения работ мужчина стал спускаться вниз. В этот момент гражданин оступился и упал на землю.

Пострадавший получил переломы ребер и разрывы внутренних органов. Мужчина был доставлен в больницу. В медицинском учреждении пострадавший скончался.

По информации «Известий Мордовии».

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