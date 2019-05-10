В Мордовии выпускники с ограниченными возможностями выбирают ЕГЭ

Выпускники школ Мордовии с ограниченными физическими возможностями выбирают экзамены в форме ЕГЭ.

В нынешнем году в региональной информационной базе на сдачу ЕГЭ зарегистрировались 3409 человек. Стоит отметить, что 43 из них имеют проблемы со здоровьем, по причине которых их физические возможности являются ограниченными.

Выпускники, имеющие инвалидность, имеют право выбирать между ЕГЭ и государственным выпускным экзаменом. 38 школьников с ограниченными физическими возможностями выбрали первый вариант, что является свидетельством их намерения продолжить обучение в колледже или высшем учебном заведении.

По информации «Известий Мордовии».

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