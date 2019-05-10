Жителям Мордовии рассказали, как не перегреться в жару

Сотрудники Роспотребнадзора напоминают жителям Мордовии о том, как избежать перегрева в жаркую погоду.
В настоящее время на территории Мордовии имеет место самая настоящая жара. Подобные погодные условия могут спровоцировать обострение хронических заболеваний, перегрев организма, а также ухудшить состояние здоровья в целом.
Чтобы избежать негативного воздействия жаркой погоды на организм нужно снизить физические нагрузки, отказаться от жирной пищи, чаще пить воду, а также добавить в рацион питания тщательно вымытые овощи и фрукты.
Кроме того, спастись от негативных последствий жары может помочь ограничение поездок на личном и общественном транспорте.
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