В Мордовии отремонтируют спортивные площадки

В населенных пунктах Мордовии будут отремонтированы спортивные площадки.

В нынешнем году в Лямбире будет создано футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками. В деревне Красная Подгора Краснослободского района будет сооружена комплексная спортивная площадка с турниками, баскетбольной сеткой, тренажерами и каруселями для самых маленьких. Аналогичная площадка появится в селе Сабанчеево Атяшевского района.

Руководство региона убеждено в том, что появление указанных объектов позволит создать благоприятные условия для занятий спортом и физической культурой.

По информации «Известий Мордовии».

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