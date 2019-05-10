Владимир Волков отчитался о доходах за минувший год

Глава Мордовии Владимир Волков отчитался о доходах за прошлый год.

На протяжении минувшего года глава региона заработал 3,3 млн рублей. В настоящее время Владимир Волков владеет квартирой, домом и тремя земельными участками. Доход супруги главы Мордовии по результатам минувшего года составил более 785 тыс. рублей.

Стоит отметить, что доходы Владимира Волкова значительно уступают заработкам глав других регионов. К примеру, глава Чувашии Михаил Игнатьев в прошлом году заработал 5,4 млн рублей.

По информации «Известий Мордовии».

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