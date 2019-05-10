Владимир Волков посоветовал творчески подойти к вопросам озеленения парка Победы

Глава Мордовии Владимир Волков в Саранске 8 мая лично проверил завершение работ в парке Победы.

В настоящее время указанный парк готовится к открытию. На рассматриваемом объекте имеются основная аллея, прогулочная зона, фонтан, скамейки, разновозрастные детские игровые площадки, площадки со спортивными тренажерами, зоны для людей с ограниченными возможностями здоровья, беговые и велосипедные дорожки. Также в парке будет открытая эстрада и семейное кафе.

Владимир Волков, осмотрев объект, призвал ландшафтных дизайнеров более творчески подойти к процессу озеленения парка.

По информации «Известий Мордовии».

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