В Саранске на 11 мая было объявлено оперативное предупреждение

В Саранске было объявлено оперативное предупреждение на 11 мая.
По информации республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 мая на территории Саранска и других населенных пунктов Мордовии ожидаются порывы юго-восточного ветра, скорость которых будет достигать 20 метров в секунду.
Жителям Мордовии рекомендовано убрать хозяйственные вещи со дворов и балконов, обходить рекламные щиты и шаткие строения, а также избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач и потенциально опасных промышленных объектов.
Автомобилистам следует парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
По информации пресс-службы администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru