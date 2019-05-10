В Саранске на 11 мая было объявлено оперативное предупреждение

В Саранске было объявлено оперативное предупреждение на 11 мая.

По информации республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 мая на территории Саранска и других населенных пунктов Мордовии ожидаются порывы юго-восточного ветра, скорость которых будет достигать 20 метров в секунду.

Жителям Мордовии рекомендовано убрать хозяйственные вещи со дворов и балконов, обходить рекламные щиты и шаткие строения, а также избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач и потенциально опасных промышленных объектов.

Автомобилистам следует парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru