В Мордовии начальницу почтового отделения осудили за растрату

В Зубово-Полянском районе начальница почтового отделения, решившая отдохнуть за чужой счет, предстала перед судом.

В августе прошлого года 23-летняя начальница почтового отделения, расположенного в одном из сёл указанного района, решила съездить на море вместе со своим возлюбленным. В один из солнечных летних дней девушка и её любимый мужчина отправились дышать морским воздухом и нежиться на под лучами солнца. В это время в кассе почтового отделения, возглавляемого курортницей, была обнаружена недостача денежных средств в сумме 250 тыс. рублей. Выяснилось, что девушка отдохнула за чужой счет.

Приехав домой, преступница сразу же столкнулась с проблемами с законом.

Решением суда в отношении девушки была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

По информации «Известий Мордовии».

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