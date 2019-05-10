Мордовия активно сотрудничает с Китаем

Мордовия сотрудничает с Китаем в формате «Волга-Янцзы».

В рамках заключенных договоров между Мордовией и Китаем в настоящее время ведется активная работа по нескольким направлениям, среди которых обмен преподавателями и студентами, участие в летних школах и курсах изучения языка, реализация совместной образовательной программы, проведение совместных научных исследований.

Факультетом иностранных языков сейчас реализуется проект по программе Erasmus+ «Развитие транс-региональной информационной грамотности для непрерывного образования и экономики знаний» в партнерстве с Пекинским политехническим университетом, Нанкинским политехническим университетом, Северо-Западным политехническим университетом (КНР).

По информации «Известий Мордовии».

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