В Мордовии застройщики перейдут на проектное финансирование

В Мордовии застройщики переходят на проектное финансирование.

С 1 июля текущего года привлечение средств участников долевого жилищного строительства будет осуществляться только с использованием счетов эскроу. Данная схема будет работать по договорам, представленным на государственную регистрацию после 1 июля нынешнего года.

Отныне покупатель будет вносить деньги за будущую квартиру на специальный счет эскроу в банке. Денежные средства будут храниться в финансовом учреждении до того момента, пока застройщик не сдаст дом в эксплуатацию.

По информации «Известий Мордовии».

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