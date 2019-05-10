25 физических лиц и 1 должностное лицо оштрафовали в апреле в Пролетарском районе Саранска

Административная комиссия Пролетарского района Саранска отчиталась о работе, проделанной в прошлом месяце.

В общей сложности на протяжении минувшего месяца административной комиссией был рассмотрен 31 протокол об административном правонарушении. К административной ответственности с наложением штрафа было привлечено 25 физических лиц и 1 должностное лицо. Общая сумма наложенных штрафов составила 30,3 тыс. рублей. Было взыскано штрафов на сумму 6,7 тыс. рублей.

В отделы судебных приставов было направлено 16 постановлений административной комиссии о назначении наказания.

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Источник: adm-saransk.ru