Житель Саранска погасил задолженность по алиментам, чтобы съездить в другую страну

В Саранске местный житель погасил задолженность по алиментам, чтобы отправиться в другую страну.

Житель Саранска на протяжении определенного периода времени не выплачивал своему сыну алименты. В итоге образовалась задолженность в размере более 60 тыс. рублей.

Должнику был ограничен выезд за пределы России. Когда горожанину понадобилось отправиться в другую страну, он погасил задолженность в полном объеме.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФССП по Мордовии.

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Источник: r13.fssprus.ru