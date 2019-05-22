В Рузаевке 49-летний автомобилист едва не лишил ног 8-летнего школьника

В Рузаевке произошло ДТП, в результате которого ребенок едва не лишился ног.

Указанное происшествие произошло на улице Зои Космодемьянской. По предварительным данным, 49-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21112, во время движения задним ходом врезался в дверь припаркованного поблизости автомобиля марки «Шевроле-Авео», из салона которого в этот момент выходил 8-летний ребенок.

Школьник был доставлен в больницу. Медики диагностировали у ребенка ушибы стопы.

В настоящее время проводится проверка по факту данного происшествия.

Ранее сообщалось, что в Саранске 54-летний водитель кроссовера устроил ДТП.

Источник: гибдд.рф