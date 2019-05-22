В Ромоданово в результате ДТП пострадал 30-летний мужчина

В Ромоданово произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал 30-летний мужчина.

Происшествие произошло вечером 21 мая на одной из улиц указанного населенного пункта. По предварительной информации, 30-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки ВАЗ, во время совершения обгона выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль марки УАЗ.

Водитель ВАЗа получил многочисленные телесные повреждения. Автомобилист был госпитализирован.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят проверку по факту данной аварии.

Ранее сообщалось, что в Рузаевке 49-летний автомобилист едва не лишил ног 8-летнего школьника.

Источник: гибдд.рф