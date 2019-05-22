Житель Саранска, обвиняемый в убийстве пасынка, пойдет под суд

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 34-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве своего пасынка.

Днём 19 февраля нынешнего года 34-летний горожанин, находясь в съемной квартире, расположенной по адресу – улица Войнова, распивал алкогольные напитки в компании своей жены и её сына. В ходе попойки между обвиняемым и его пасынком вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений 34-летний горожанин ударил сына своей жены ножом в шею. От полученного телесного повреждения пострадавший скончался.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении Пролетарского районного суда Саранска.

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Источник: prokrm.ru