В Лямбире водитель легковушки сбил двух школьниц

В Лямбире две 8-летние девочки попали под колёса легкового автомобиля.

Указанное происшествие произошло вечером 22 мая на улице Комсомольской. По предварительной информации, две 8-летние девочки пересекали проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. В этот момент на школьниц совершил наезд легковой автомобиль марки «Лада-Приора», за рулем которого находился 59-летний мужчина.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Медики диагностировали у девочек травмы головы, многочисленные ушибы, а также переломы бедра, предплечья и лодыжки.

Ранее сообщалось, что в Саранске 54-летний водитель кроссовера устроил ДТП.

Источник: гибдд.рф