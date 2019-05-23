В Лямбире водитель легковушки сбил двух школьниц

В Лямбире две 8-летние девочки попали под колёса легкового автомобиля.
Указанное происшествие произошло вечером 22 мая на улице Комсомольской. По предварительной информации, две 8-летние девочки пересекали проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. В этот момент на школьниц совершил наезд легковой автомобиль марки «Лада-Приора», за рулем которого находился 59-летний мужчина.
Пострадавшие были доставлены в больницу. Медики диагностировали у девочек травмы головы, многочисленные ушибы, а также переломы бедра, предплечья и лодыжки.
Ранее сообщалось, что в Саранске 54-летний водитель кроссовера устроил ДТП.
Источник: гибдд.рф