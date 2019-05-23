В Ардатовском районе горели надворные постройки и жилой дом

В Ардатовском районе произошло возгорание жилого дома и надворных построек.

22 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Тургенево. На улице Пушкина загорелись надворные постройки и жилой дом №8. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 160 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома и надворных построек в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru