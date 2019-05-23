В Рузаевском районе утонул парень 1992 года рождения.

Днём 22 мая из водоёма, расположенного в населенном пункте Стрелецкая Слобода, в месте, которое не было оборудовано для купания, был обнаружен и извлечен труп молодого человека 1992 года рождения.

Тело парня было передано сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время проводится следствие и судебно-медицинская экспертиза.

По предварительной информации, молодой человек упал с берега в воду и утонул.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru