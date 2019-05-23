В Зубово-Полянском районе в результате пожара погиб 70-летний пенсионер

В Зубово-Полянском районе произошел пожар, в результате которого погиб 70-летний пенсионер.

Трагическое происшествие произошло ранним утром 22 мая в селе Старое Бадиково. На улице Центральной загорелся частный жилой дом №158. Огонь охватил постройку на площади 60 квадратных метров.

Пламя практически полностью уничтожило жилой дом. Во время разбора завалов пожарные обнаружили труп 70-летнего владельца жилья.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru