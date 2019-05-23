26-летний житель Ардатова был осужден за кражу

В Ардатове суд вынес приговор в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого в краже электрической тепловой пушки.

В конце октября прошлого года 26-летний житель Ардатова, используя металлический прут, разбил четыре стеклянных блока, которые были встроены в оконный проем чужого гаража. Проникнув внутрь гаража, молодой человек похитил электрическую тепловую пушку стоимостью 5,4 тыс. рублей. Украденное имущество злоумышленник впоследствии продал.

Решением Ардатовского районного суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

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Источник: ardatovsky.mor.sudrf.ru