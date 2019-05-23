За полтора месяца в Мордовии было похищено 13 велосипедов

С начала апреля на территории Мордовии было зафиксировано 13 случаев хищения велосипедов.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось раскрыть 6 из указанных преступлений.

Одно из последних заявлений о похищении велосипеда было получено стражами порядка 21 мая от жительницы Саранска. Сын заявительницы возле одного из продуктовых магазинов города на некоторое время оставил без присмотра свой велосипед. В итоге двухколесное транспортное средство было похищено неизвестным преступником. В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что 26-летнего жителя Ардатова осудили за кражу.

Источник: 13.мвд.рф