Жительницу Ардатовского района оштрафовали за ложный донос

В Ардатовском районе суд вынес приговор в отношении 32-летней местной жительницы, обвиняемой в заведомо ложном доносе.

28 января нынешнего года 32-летняя жительница указанного района обратилась в УУП ММО МВД РФ «Ардатовский» с заведомо ложным заявлением, согласно которому неизвестное лицо похитило у неё денежные средства в сумме 30 тыс. рублей. Спустя некоторое время стражи порядка установили, что в действительности данного преступления не было.

Решением суда в отношении женщины была избрана мера наказания в виде штрафа, размер которого составил 6 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что 26-летний житель Ардатова был осужден за кражу.

Источник: ardatovsky.mor.sudrf.ru