Житель Кадошкинского района подозревается в создании подставного юридического лица

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Кадошкинского района, который подозревается в создании подставного юридического лица.

В августе прошлого года житель села Нагаево Кадошкинского района, находясь в Саранске, предоставил неизвестному лицу свой паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём как директоре ООО «Юрфинансконсалт», не планируя управлять данным юридическим лицом и осуществлять коммерческую деятельность.

4 сентября минувшего года налоговым органом в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о жителе Кадошкинского района как о директоре упомянутой организации.

В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: prokrm.ru