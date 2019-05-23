16-летняя жительница Саранска, ударившая ножом 28-летнего парня, пойдет под суд

В Саранске предстанет перед судом 16-летняя местная жительница, которая обвиняется в нанесении ножевого ранения 28-летнему парню.

Поздним вечером 10 ноября прошлого года в одном из подъездов дома, расположенного по адресу – улица Веселовского, между двумя группами молодых людей, которые ранее не были знакомы друг с другом, вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношения 16-летняя девушка, проживающая в этом же доме, пырнула кухонным ножом 28-летнего участника конфликта.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у молодого человека колото-резаную рану брюшной полости.

Материалы уголовного дела в отношении 16-летней горожанки находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф