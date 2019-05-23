В Мордовии был задержан мотоциклист без прав

В Больших Березниках сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, который управлял мотоциклом, не имея водительского удостоверения.

Днём 22 мая возле дома №33, расположенного по адресу – улица Льва Толстого, сотрудниками ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Чамзинский» был остановлен мотоцикл марки «Днепр». Данным транспортным средством управлял 52-летний мужчина, у которого нет водительского удостоверения. Также выяснилось, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

Для дальнейшего разбирательства мотоциклист и транспортное средство были доставлены в отдел полиции №5 ММО МВД РФ «Чамзинский».

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Источник: prokrm.ru