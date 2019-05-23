В Мордовии прокуратура ведет борьбу с зацеперами

Прокуратура Большеигнатовского района в ходе мониторинга сайтов обнаружила информацию о зацепинге.

Указанные информационные материалы представляют собой видеоролики, призывающие передвигаться на железнодорожном транспорте запрещенным способом (на подножках, зацепах, крышах поездов).

В целях блокировки доступа к опасным сайтам прокуратурой указанного района в суд было направлено 15 исковых заявлений о признании рассматриваемой информации запрещенной к распространению на территории России.

Суд удовлетворил указанные исковые заявления.

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Источник: prokrm.ru