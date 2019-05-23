В Рузаевке был задержан мужчина, подозреваемый в угоне автомобиля

В Рузаевке сотрудниками Госавтоинспекции был задержан мужчина, который подозревается в угоне автомобиля.

Вечером 22 мая возле дома №30, расположенного по адресу – улица Петрова, сотрудники Госавтоинспекции при оформлении ДТП установили, что 33-летний гражданин угнал автомобиль марки ВАЗ-21124.

Для дальнейшего разбирательства на место инцидента была вызвана СОГ ОМВД РФ по Рузаевскому муниципальному району.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф