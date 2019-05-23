35-летнего жителя Ардатовского района осудили за совершение нескольких краж

В Ардатовском районе суд вынес приговор в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении нескольких краж.

Поздним вечером 28 февраля нынешнего года 35-летний житель указанного района, разбив кирпичом стекло на входной двери, проник в один из магазинов Ардатова и похитил оттуда имущество стоимостью более 6 тыс. рублей. Вечером 2 марта преступник аналогичным способом проник в кафе «Пельменная», расположенное на территории Ардатова. Из помещения данного заведения мужчина похитил имущество на общую сумму 8,9 тыс. рублей.

3 марта злоумышленник похитил из кармана куртки своего знакомого, в компании которого распивал алкогольные напитки, мобильный телефон стоимостью около 3 тыс. рублей. Владелец имущества в момент совершения кражи спал.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

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Источник: ardatovsky.mor.sudrf.ru