В Саранске сотрудники ГИБДД остановили иномарку, которая находится в розыске

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции была остановлена иномарка, номера которой находятся в розыске.

Днём 22 мая на Лямбирском шоссе сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки «Мерседес», за рулем которого находился 40-летний мужчина. Во время проверки документов стражами порядка было установлено, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель иномарки был доставлен в отдел полиции №4 УМВД РФ по городскому округу Саранск.

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Источник: гибдд.рф