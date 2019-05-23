В заповеднике им. П.Г. Смидовича за сутки было зарегистрировано шесть пожаров

В заповеднике им. П.Г. Смидовича за сутки было зарегистрировано шесть очагов пожара.

Пять очагов пожара было локализовано, один очаг был локализован и минерализован частично.

Для тушения пожара было создано три группы. В настоящее время проводится опашка деревьев вдоль кромки очагов тушения пожара, закольцовывание очагов для их локализации и дальнейшей ликвидации.

Работу осложняют валежники. Активного горения нет. Имеет место тление валежника, образовавшегося после пожаров 2010 года. Угроза населенным пунктам и населению отсутствует.

На месте пожара работает аэромобильная группировка ГУ МЧС РФ по Мордовии. Всего в тушении пожара принимают участие 127 человек и 25 единиц техники.

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Источник: 13.mchs.gov.ru