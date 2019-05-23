В Мордовии сотрудники ГИБДД остановили мопед без государственных регистрационных знаков

В Мордовии сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен мопед без государственных регистрационных знаков.

Днём 22 мая на 49-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск, сотрудники ДПС ОГИБДД ММО МВД РФ «Чамзинский» остановили мопед марки «Дельта» без государственных регистрационных знаков. Транспортным средством управлял 29-летний гражданин.

Для дальнейшего разбирательства водитель и мопед были доставлены в ММО МВД РФ «Чамзинский».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф