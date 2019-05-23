Житель Ардатовского района подозревается в убийстве своего отца

В Ардатовском районе местный житель подозревается в убийстве своего отца.

В ночь на 23 мая в посёлке Тургенево загорелся частный жилой дом. До приезда сотрудников экстренных служб соседи вывели на улице хозяйку постройки 77-летнего возраста и вынесли труп её 79-летнего супруга. В ходе осмотра тела мужчины были зафиксированы рубленные раны головы и шеи. Кроме того, телесные повреждения в области головы получила пенсионерка.

В убийстве мужчины и причинении телесных повреждений женщине подозревается их сын 1962 года рождения. В настоящее время мужчина разыскивается.

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Источник: mordovia.sledcom.ru