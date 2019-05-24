В Зубово-Полянском районе в ДТП погибли два человека

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого погибли два человека.

Происшествие произошло утром 24 мая на 424-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Шевроле», выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик марки «МАН».

От полученных телесных повреждений водитель легковушки и его попутчик скончались на месте инцидента. Ещё два пассажира легкового автомобиля были госпитализированы.

По информации «Известий Мордовии».

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