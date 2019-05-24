В Теньгушевском районе горели надворные постройки

В Теньгушевском районе произошло возгорание надворных построек.

В ночь на 24 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Мельсетьево. Возле дома №22, расположенного по адресу – улица Гагарина, загорелись надворные постройки.

По предварительным данным, в результате указанного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворных построек в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Зубово-Полянском районе в результате пожара погиб 70-летний пенсионер.

Источник: 13.mchs.gov.ru