В Саранске полицейские задержали 11 путан

В Саранске сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-профилактическую операцию под названием «Путана».

Указанная операция, направленная на выявление лиц, оказывающих интимные услуги, проводилась в период с 17 по 19 мая.

В ходе проведения операции сотрудники правоохранительных органов задержали 11 девушек возрастом от 18 до 43 лет, оказывавших интимные услуги за денежное вознаграждение. Семь гражданок являются уроженками Саранска и районов Мордовии, остальные задержанные приехали в город из Казахстана и Чувашии, Пензенской и Оренбургской областей.

В отношении девушек были составлены протоколы об административных правонарушениях.

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Источник: 13.мвд.рф