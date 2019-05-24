В Рузаевке полицейские задержали похитителей колбасы и кофе

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих жителей Саранска, которые подозреваются в краже колбасы и кофе.

Недавно в полицию обратилась директор одного из сетевых магазинов Рузаевки, которая сообщила, что из двух торговых точек, расположенных по улицам Юрасова и Маяковского, были похищены десять палок колбасы и восемь упаковок кофе. Женщина также сообщила стражам порядка номер автомобиля, на котором передвигались предполагаемые преступники.

В кратчайшие сроки полицейские задержали подозреваемых, которыми оказались два жителя Саранска 1998 и 1999 годов рождения, на улице Трынова. Было установлено, что парни выносили продукты, минуя кассы. Ранее жители Саранска неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф