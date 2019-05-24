Сотрудники ГИБДД провели занятия в УФСИН РФ по Мордовии

В УФСИН РФ по Мордовии сотрудники ГИБДД ОМВД по Зубово-Полянскому району провели занятия по обеспечению безопасности дорожного движения и профилактике совершения дорожно-транспортных происшествий.

Главными целями указанных занятий стали усиление контроля над эксплуатацией автотранспорта, недопущение дорожно-транспортных происшествий, случаев травматизма, связанных с эксплуатацией как служебного, так и личного транспорта сотрудниками ФСИН.

До участников занятий была доведена информация о состоянии аварийности на территории дислокации подразделений УФСИН РФ по Мордовии, а также последние изменения в законодательстве в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Кроме того, были продемонстрированы социальные мотивирующие видеоролики по соблюдению ПДД.

Также читайте о том, что в Мордовии осужденных навестили родственники.

Источник: 13.fsin.su