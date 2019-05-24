В Инсаре загорелся заброшенный дом

В Инсаре произошло возгорание заброшенного дома.

Происшествие произошло днём 23 мая. На улице Гагарина загорелся дом №1, который в настоящее время никем не эксплуатируется. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить заброшенную постройку на площади 48 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенного дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru